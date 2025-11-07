Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Orbán Viktor egy zseni”

„Orbán Viktor egy zseni”

Horváth Gábor
2025. 11. 07. 7:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth Gábor, Népszava: „Orbán Viktor egy zseni. De legalábbis nagyon jó az orra. Vagy ha egyik sem, akkor ördögi mázlija van. A 2010-es évek elején, Barack Obama elnöksége (és Hillary Clinton külügyminisztersége) alatt arra jutott, hogy semmi jóra nem számíthat a demokrata párti kormányzattól, mert az folyton a demokratikus intézményekkel, a hatalom fékeivel és ellensúlyaival, az emberi jogokkal meg a sajtószabadsággal jön. Így aztán elhatározta, hogy kibekkeli, amíg majd újra a republikánusok kerülnek hatalomra. De ez is kevés volt, hiszen korábban a konzervatívoknál is szerzett rossz pontokat, többek között a szélsőjobboldali Csurka Istvánnal való összejátszása révén. Neki az kellett, hogy Amerikában is vele hasonszőrű, populista, egyeduralomra törő személyiség bukkanjon fel, és amikor a színen megjelent Donald Trump, Orbán nem habozott összes zsetonját betolni az asztal közepére. Ha Magyarország nem is, de ő nyert, és azóta is szinte folyamatos nyerésben van. Most pedig Washingtonba repült kasszírozni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.