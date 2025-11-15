Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Összefogást ordibáló tudatlan agresszorok”

„Összefogást ordibáló tudatlan agresszorok”

Hont András
2025. 11. 15. 14:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hont András Facebook: „Nézem a Cseh-Barabás-mikroorgazmus megjelenésére adott reakciókat. Egyfelől a főszereplők teljesen megérdemlik, amit kapnak; egész pályafutásuk során annak a primitív kigőzölgésnek a felhajtóerejét használták, amelyik most ellenük fordul. Másfelől viszont a fészbukon, jútyúbon, redditen őrjöngő, magukat új idők új dalosainak gondoló tudatlan agresszorok ugyanolyanok (részben ugyanazok), mint 12-13 éve a dékás betelefonálók és azután hosszú évekig az összefogást ordibálók. Más embereknek akarják előírni, hogy mit tegyenek/ne tegyenek azon az alapon, hogy ők sértettek és frusztráltak. Garanciái annak, hogy a magyar nyilvánosság végtelenül buta és elviselhetetlen maradjon.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.