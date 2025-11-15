„Összefogást ordibáló tudatlan agresszorok”

Hont András Facebook: „Nézem a Cseh-Barabás-mikroorgazmus megjelenésére adott reakciókat. Egyfelől a főszereplők teljesen megérdemlik, amit kapnak; egész pályafutásuk során annak a primitív kigőzölgésnek a felhajtóerejét használták, amelyik most ellenük fordul. Másfelől viszont a fészbukon, jútyúbon, redditen őrjöngő, magukat új idők új dalosainak gondoló tudatlan agresszorok ugyanolyanok (részben ugyanazok), mint 12-13 éve a dékás betelefonálók és azután hosszú évekig az összefogást ordibálók. Más embereknek akarják előírni, hogy mit tegyenek/ne tegyenek azon az alapon, hogy ők sértettek és frusztráltak. Garanciái annak, hogy a magyar nyilvánosság végtelenül buta és elviselhetetlen maradjon.”