Párbeszéd helyett monológot mondott a társelnök.

multikulturalizmus

Visszafoglalás – Projekt-e a multikulturalizmus? + videó

Hogy miként került felszínre a multikulturalizmus, mit is jelentett ez, miért tartották szükségesnek ezt az irányt a baloldalon, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly eszmetörténészek részletesen kifejtették a Visszafoglalásban.