Petiadó: fel kell mérni 9 millió magyar vagyonát, hogyan is?

Ceglédi Zoltán Facebook: „Vagyonadó? Honnan fogjuk tudni, hogy neked, nekem, 8-9 millió embernek mekkora vagyona van? Kinyomozzuk? Bevalljuk? Megtippeljük? HONNAN fogjuk tudni?”
Így írnak ők – November 14., délután
Ceglédi Zoltán Facebook: „Vagyonadó? Honnan fogjuk tudni, hogy neked, nekem, 8-9 millió embernek mekkora vagyona van? Kinyomozzuk? Bevalljuk? Megtippeljük? HONNAN fogjuk tudni?”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.