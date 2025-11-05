Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Reméljük csak provokációról van szó”

„Reméljük csak provokációról van szó”

Bálint Botond
2025. 11. 05. 14:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „Sajtóhírek szerint jelenleg is a magyar igazságszolgáltatásban dolgozó, “ítélkező” bírók is megadták az alapvető személyes adataikat akkor, amikor a Tisza Világ applikációra regisztráltak. Ezt két érdekesen különböző módon ostoba cselekedet, egyrészt egy bíró miért gondolja azt jó ötletnek, hogy megadja a személyes adatait egy ilyen ismeretlen környezetben? Másrészt mióta is lehetnek politikai aktivisták a “Független Magyar Bíróság” bírái? Mert a Tisza Világ applikáció használata ugyebár bármilyen közelítésben aktív politikai tevékenységnek számít. Reméljük csak provokációról van szó.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.