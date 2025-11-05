Bálint Botond Pesti Srácok: „Sajtóhírek szerint jelenleg is a magyar igazságszolgáltatásban dolgozó, “ítélkező” bírók is megadták az alapvető személyes adataikat akkor, amikor a Tisza Világ applikációra regisztráltak. Ezt két érdekesen különböző módon ostoba cselekedet, egyrészt egy bíró miért gondolja azt jó ötletnek, hogy megadja a személyes adatait egy ilyen ismeretlen környezetben? Másrészt mióta is lehetnek politikai aktivisták a “Független Magyar Bíróság” bírái? Mert a Tisza Világ applikáció használata ugyebár bármilyen közelítésben aktív politikai tevékenységnek számít. Reméljük csak provokációról van szó.”