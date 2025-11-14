Rövid elemzés Barabásék új alakulatáról

Nagy Attila Tibor ATV: „Sok jövőt nem jósolok neki, de a Fidesznek már az is jó, ha egy-két százalékot el tudnak vinni a Tiszától.”
Így írnak ők – November 14., délután
