Semmi nem indokolja, hogy csak a Tisza induljon az egyik oldalon

Farkas Dezső Facebook: „Akárhogy vizsgáljuk, egyik forgatókönyv sem indokolja, hogy a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt egyedül induljon. Az nem stratégia, hogy valaki csak az általa vágyott verzióra készül fel. Szükség van egy olyan politikai erőre a parlamentben, amely hosszú távon az értékorientált jövőépítést képviseli.”
