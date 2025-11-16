Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Soha nem késő csatlakozni a történelem jó oldalához”

„Soha nem késő csatlakozni a történelem jó oldalához”

Dezse Balázs
2025. 11. 16. 14:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse Balázs Origo: „Ha valaki olyan közegben nő fel – családban, baráti körben vagy akár politikai-csoportos miliőben –, ahol a manipuláció, az önzés, a bántás a norma, akkor megtanulja, hogy: az erősebbnek van igaza, a cél szentesíti az eszközt, a másik ember nem érték. A lelkiismeret ilyenkor olyan lesz, mint egy izom, amit soha nem használnak. És vannak olyanok is, akik esetleg a saját közösségüktől, vagy a social média “segítségével” képessé válik arra, hogy bármilyen rosszat „jól” megmagyarázzon magának. Ilyenek a következők: "Én csak igazságot szolgáltatok”, „Ő provokált”, „A nagyobb jó érdekében teszem., „Megérdemelte.”, „Mások rosszabbak.” A lelkiismeret elnémítása nem győzelem, nem szabadság. Az ember ilyenkor nem felszabadul – csak eltávolodik önmagától. Aki nem hallja a lelkiismeretét, annak előbb-utóbb nem béke lesz a szívében. Ezt látjuk sajnos az ellenzék soraiban. Szerencsére nem mindenkinél. Soha nem késő csatlakozni a történelem jó oldalához.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.