Dezse Balázs Origo: „Ha valaki olyan közegben nő fel – családban, baráti körben vagy akár politikai-csoportos miliőben –, ahol a manipuláció, az önzés, a bántás a norma, akkor megtanulja, hogy: az erősebbnek van igaza, a cél szentesíti az eszközt, a másik ember nem érték. A lelkiismeret ilyenkor olyan lesz, mint egy izom, amit soha nem használnak. És vannak olyanok is, akik esetleg a saját közösségüktől, vagy a social média “segítségével” képessé válik arra, hogy bármilyen rosszat „jól” megmagyarázzon magának. Ilyenek a következők: "Én csak igazságot szolgáltatok”, „Ő provokált”, „A nagyobb jó érdekében teszem., „Megérdemelte.”, „Mások rosszabbak.” A lelkiismeret elnémítása nem győzelem, nem szabadság. Az ember ilyenkor nem felszabadul – csak eltávolodik önmagától. Aki nem hallja a lelkiismeretét, annak előbb-utóbb nem béke lesz a szívében. Ezt látjuk sajnos az ellenzék soraiban. Szerencsére nem mindenkinél. Soha nem késő csatlakozni a történelem jó oldalához.”