Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Súlyos adatbázishiba

Hont András
2025. 11. 18. 6:55
Hont András Facebook: „Kijött a legfrissebb Republikon "kutatás" - ezúttal a politikusi népszerűségekről. Az egész akadálytalanul ment át a teljes nyilvánosságon, és senkinek nem tűnik föl, hogy az adatsor szerint a Megváltó úr népszerűbb a községekben, mint Budapesten. Olcsó megoldás lenne azt kérdezni, hogy melyik republikonos látott utoljára falut, de ha azt nem is, akkor legalább számokat. Semmilyen tény - legutóbbi választások, időközik, szervezeti hálóról való tudásunk - ezt nem támasztja alá. Viszont rávilágíthat egy súlyos adatbázishibára, ami sok mindent magyarázna az országos adatokat illetően. Azután itt van a másik elemzőfenomén, Rácz András, aki mikor azt boncolgatja, hogy mi vihette rá a Humanista fedőnevű szervezetet a színre lépésre, egy lóugrással eljut a KGB-ig. Szerintem fölösleges hosszú magyarázatokkal izzadni, vannak kézenfekvőbb megoldások. Pl. a tömeg egyszer már Barabás választotta a Megváltó helyett, így a orbánista-trumpista-sátánista erők megint ilyesmihez folyamodnak. Vagy még inkább: mi a neve humán politikusnőnek? Cseh. Azaz szláv. Ki szláv még? Putyin. Helyben is vagyunk. De akkor mit kezdjünk azzal, hogy Rácz.”

