Szabad Nép-félóra

Hargitai Miklós Facebook: „A jelenlegi kormány nem a nemzetet képviseli, hanem – egy szélsőjobboldali, kurzuskeresztény ideológia nevében – annak egy viszonylag népes, de így is legfeljebb egynegyedes kisebbségét. A többiekről pedig nem egyszerűen lemond, de készakarva el is idegeníti őket magától: direkt úgy kormányoz, hogy Magyarországon rosszul érezze magát mindenki, aki netán centrista, baloldali, zöld, szolidáris, versenyelvű és/vagy tisztességes (azaz akkor sem szereti a lopást, ha megideologizálják neki, és a hazugságról is azt gondolja, hogy semmilyen cél nem szentesíti, még akkor sem, ha az a cél maga a lopás). Egy nemzeti kormány szükségképpen (az egész) nemzetben gondolkodik: nem szeleteli világnézeti törésvonalak mentén a nemzetet, és pláne nem mélyíti szándékosan, a teljes propagandamédiát és összességében ezermilliárdokat bevetve szakadékká a sokszor csak alig látható, pókhálónyi nézetkülönbségeket.”