Szeretetország épül Tiszáéknál

Németh Balázs, Facebook: „A tiszások a közösségi oldalakon annak szurkolnak, hogy az ukránok lőjék le a magyar küldöttséggel éppen Amerika felé tartó repülőt. Bravó!”
Így írnak ők – November 6., délután
Németh Balázs, Facebook: „A tiszások a közösségi oldalakon annak szurkolnak, hogy az ukránok lőjék le a magyar küldöttséggel éppen Amerika felé tartó repülőt. Bravó!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.