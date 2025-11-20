Hadházy Ákos Facebook: „Úgy “cáfoltak”, hogy nem cáfoltak semmit. Az nem derült ki, hogy mi az, amiben nem mondtam igazat, csak az, hogy szerintük én nem értek a nagyok pénzügyeihez. Ez lehet, hogy így van, még szerencse hogy egy butácska felcsúti gázsszerelő viszont annyira értette hozzá, hogy az állam neki játszotta át az adófizetői pénzekből megcsinált óriásbankot.”





