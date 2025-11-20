Hadházy Ákos Facebook: „Úgy “cáfoltak”, hogy nem cáfoltak semmit. Az nem derült ki, hogy mi az, amiben nem mondtam igazat, csak az, hogy szerintük én nem értek a nagyok pénzügyeihez. Ez lehet, hogy így van, még szerencse hogy egy butácska felcsúti gázsszerelő viszont annyira értette hozzá, hogy az állam neki játszotta át az adófizetői pénzekből megcsinált óriásbankot.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!