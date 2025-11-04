Tarjányi Buddha, kedvenc fája alatt épp Szijjártóról elmélkedett

Tarjányi Péter Facebook: „Egy mondatban mi a gondom vele? Aki mindig parancsot teljesít, az sosem látja meg, merre van a helyes út.”
Így írnak ők – November 4., délelőtt
