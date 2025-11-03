Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tegnap orosz-, ma Rogán-ügynökök, holnap meg a kínaiak?

Tegnap orosz-, ma Rogán-ügynökök, holnap meg a kínaiak?

Bálint Botond
2025. 11. 03. 15:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „A Tisza Párt vezetőjének és szakértőinek teljes alkalmatlanságát és hozzá nem értést az is bizonyítja, hogy az első, kisebb adatszivárgás után nem tudták megakadályozni az újabbat. Ha az appjuk szakmai háttere megfelelő lenne, akkor legalább ezt megelőzhették volna, vagy már akkor tudhatták volna a nyomokból, hogy nem csak az akkor kikerült adatokat lopták el, hanem az összeset. De kommunikációs kármentő akcióval sem készültek, ami azt mutatja, hogy tényleg mindenben fogalmatlanok. Az ellenzék szellemi színvonalát Jámbor András azon követelése árazza be a legjobban, hogy a Tisza Ukrajnában és az USA-ban fejlesztett appjának adatait a magyar szolgálatoknak kellett volna megvédenie, nyilván Ukrajnában és az USA-ban. Hát persze. Az appot ezzel valószínűleg elengedték, mert ha lesz előválasztás valamikor november vége felé, az nem az appon lesz, hanem valahol máshol, a jelenlegi bejelentés szerint. Szóval már csak 14-et kell aludni és lesznek tiszás jelöltek. Ja, és most nem orosz ügynökök voltak, hanem Rogán-ügynökök.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.