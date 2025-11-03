Tegnap orosz-, ma Rogán-ügynökök, holnap meg a kínaiak?

Bálint Botond Pesti Srácok: „A Tisza Párt vezetőjének és szakértőinek teljes alkalmatlanságát és hozzá nem értést az is bizonyítja, hogy az első, kisebb adatszivárgás után nem tudták megakadályozni az újabbat. Ha az appjuk szakmai háttere megfelelő lenne, akkor legalább ezt megelőzhették volna, vagy már akkor tudhatták volna a nyomokból, hogy nem csak az akkor kikerült adatokat lopták el, hanem az összeset. De kommunikációs kármentő akcióval sem készültek, ami azt mutatja, hogy tényleg mindenben fogalmatlanok. Az ellenzék szellemi színvonalát Jámbor András azon követelése árazza be a legjobban, hogy a Tisza Ukrajnában és az USA-ban fejlesztett appjának adatait a magyar szolgálatoknak kellett volna megvédenie, nyilván Ukrajnában és az USA-ban. Hát persze. Az appot ezzel valószínűleg elengedték, mert ha lesz előválasztás valamikor november vége felé, az nem az appon lesz, hanem valahol máshol, a jelenlegi bejelentés szerint. Szóval már csak 14-et kell aludni és lesznek tiszás jelöltek. Ja, és most nem orosz ügynökök voltak, hanem Rogán-ügynökök.”