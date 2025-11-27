Tímea szerint „Csányi Sándor szívesen engedné a cigányozást”

Szabó Tímea, Facebook: „Csányi Sándor OTP-vezér és MLSZ-elnök világossá tette: ő szívesen engedné a cigányozást a focilelátókon, dehát ez a züllött Nyugat, a FIFA nem enged semmilyen rasszizmust, diszkriminációt. Csányi szerint ha nem tesznek eleget a rasszizmus elleni harcnak, akkor a válogatott nem vehet részt külföldi tornákon, de klubszinten sem indulhatnak a csapatok a sorozatokban. »Ebben nem tudunk rugalmasak lenni« – mondta. Világos beszéd: ő engedne ebben, nekik oké a napi szintű gyűlölködés, de ez hanyatló Nyugat már csak ilyen »szemét«.”