„Tisza-jelöltek: nem a személyük a fontos, hanem a kezük”

Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Fontos: a dramaturgiához ért a Tisza, s ezt elemzőként érdemes észrevenni, de nem érdemes elhinni: az egész jelöltállítás egy showműsor, időhúzással, közönségszavazással, álrészvételiséggel, átalagember-arcokkal. Ez mind félrevezetés. Ezek az emberek, ha képviselők lesznek, szavazógépekké válnak. Nem a személyük a fontos, hanem a kezük!”



