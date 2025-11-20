„Tömeges agyhalál”

Hargitai Miklós Népszava: „Egyszóval tényleg útelágazódáshoz érkeztünk, de nem a háború és a béke között kell dönteni: Vlagyimir Putyinon kívül, aki most éppen a törökországi béketárgyalásokat offolja, senki nem akar háborút. A választás tétje, hogy megpróbáljuk megőrizni a józan eszünk maradékát, vagy inkább a tömeges agyhalálba menekülünk a valóság elől.”
Így írnak ők – November 21., délelőtt
