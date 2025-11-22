Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Új LMBTQ-stratégiát dolgozott ki az Európai Bizottság

Lánczi Tamás
2025. 11. 22. 7:16
Lánczi Tamás Facebook: „Új LMBTQ-stratégiát dolgozott ki az Európai Bizottság. A tervezet világosan megmutatja, hogy Brüsszel fel akarja számolni a családot mint az európai életforma alapját. Az „egyenlőségre” hivatkozva egy olyan ideológiai projektet hajtanak végre, amelynek célja Európa kulturális és társadalmi identitásának átformálása. Erre természetesen semmilyen felhatalmazást nem kaptak a brüsszeli vezetők: sem arra, hogy tagállami hatáskörökbe avatkozzanak be, sem arra, hogy eurómilliókkal tömjék ki a genderlobbit folytató politikai nyomásgyakorló szervezeteket, sem arra, hogy ők mondják meg, mit jelent a család, sem arra, hogy a gyerekeinket a genderideológia szerint indoktrinálják. Aki nem engedelmeskedik, azt ellenséggé nyilvánítják. Aki ellent mer mondani, az ellen politikai támadást indítanak, és elveszik az uniós támogatásokat. Ez történik Magyarországgal és Szlovákiával, amelyek védik alkotmányos hagyományaikat, és egyértelművé tették, hogy csak és kizárólag két nem létezik. Mindezt a Bizottság támadásnak minősíti az „európai értékek” ellen. Nincs hova hátrálni, mondjunk nemet a genderpropagandára!”

