Puzsér Róbert Facebook: „Orbán Viktor a szocialisták és a liberálisok feudális anarchiájából a nemzeti radikálisok abszolutista monarchiáját építette fel a köztársaság kiüresített intézményei közé, Magyarország történelmi lemaradásához ideológiát gyártott, hogy nemzeti büszkeség tárgyává tegye a romlást, és felszegett állal, önérzetesen vallja virágzásnak a válságot úgy a magyar futballra, akárcsak a magyar élet egészére vonatkozóan. Aki Magyarországon él, és nem imádja vallásosan Orbán Viktort, az aligha osztozik az élethazugságában. Aki picit is konyít a labdarúgáshoz, az egy végzetesen eltorzult pszichéjű önkényúr viaskodását látja a valósággal. Aki hisz a magyar életben és a magyar jövőben, az belátja, hogy újra kell indítani az időt a Kárpát-medencében, mert a történelem nem vár ránk, a teljesítmény hiányára való büszkeséggel pedig csak az idióták kifizethetők.”



