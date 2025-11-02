Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ukrán abszurd

Ukrán abszurd

Ambrózy Áron
2025. 11. 02. 15:01
Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Bjerre miniszter szerint abszurd, hogy nem akarjuk behozni a háborút az Unióba. Pontosítva: az az abszurd, hogy Orbán ezt mondja. Pedig – tényleg ezzel érvel – Ukrajnával együtt az egyik legfejlettebb katonai ipart fogjuk behozni az EU-ba. Tehát nem a háborút, hanem a hadiipart hozzuk be az Unióba Ukrajnával, azzal az országgal, amelyik éppen háborúzik, és a nyugati haditechnika nélkül már rég kapitulációs okmányokat írnának alá Kijevben, nem a nyugati integrációról álmodoznának. Ukrajnának egyébként szinte semmilyen komoly hadiipara nincs, lapra szerelve kapják a cuccokat, amiket összeszerelnek. Érteni tényleg értenek hozzá, a háború után a mérnökeik után két kézzel fognak kapni a nagyhatalmak, ahogy a német rakétatudósokat is vitték. De a sokat emlegetett csodarakétáik is csak annyira ukrán gyártmányúak, ahogy a schwedti finomítóban kazah az olaj. Semennyire. A békesség kedvéért így papírozták le.”

