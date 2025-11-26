Utánpótlás-nevelés...

Dúró Dóra Facebook: „Szexuális fétisekről, konyhakésről, gyufagyújtásról magyarázott egy mesterséges intelligenciával ellátott plüssmackó gyerekeknek. A szingapúri gyártó kicsiknek szánt MI-alapú játékait egy fogyasztóvédelmi szervezet tesztelte, és számos problémás terméket talált. A Kumma nevű plüssmackó esete azért kirívó, mert egyáltalán nem tudta megítélni, mely témákról lehet és milyen módon beszélni gyermekekkel. Készségesen elmagyarázta, hol található a lakásban gyufa, kés és gyógyszerek. Kábítószerekről is hajlandó volt beszélgetni. A legaggasztóbb azonban az volt, hogy a játék részletesen beszélt a szexuális fétisekről, például kikötözésről, perverz szerepjátékokról is.”