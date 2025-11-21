Válasz agytornából felmentetteknek.

Bohár Dániel, Facebook: „Akkor tisztázzuk! Én nem orvosokat, tanárokat, vállalkozókat és mérnököket hívtam fel telefonon. Hanem tiszás politikusokat. Olyan embereket, akik a Tisza Pártban politikai munkára jelentkeztek. Tehát ők, mióta bejelentették, hogy képviselő jelölt-jelöltek lettek, már nem magánemberek. Hanem közszereplők. Ezt vállalták. És az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak tőlük. Ezért hívtam fel őket. És meg tudom ígérni: folytatom.”