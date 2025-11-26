„Virágzik” a demokrácia a cseh elnöki palotában

Németh Balázs Facebook : „Azért akadályozhatja az európai fősodorba tartozó cseh elnök Babis kinevezését, hogy a karácsony előtti uniós csúcson még egy ukránbarát politikus, a bukott kormányfő képviselje Csehországot. Három hét múlva ugyanis a von der Leyen-féle levélben felvázolt pénzügyi kérdésekről kell dönteniük az uniós állam- és kormányfőknek. Brüsszel, valamint a brüsszeli bábok mindenképpen tovább akarják finanszírozni Ukrajna működését, valamint a háborút, akár az unokáink eladósodásának árán is. Emiatt pedig meg akarják akadályozni, hogy Orbán Viktor egy új, erős felhatalmazással rendelkező patrióta szövetségest kapjon a brüsszeli csatákhoz. A jelenlegi cseh államfő, valamint a választáson megbukott cseh kormány ugyanis még európai (brüsszeli) mércével is a legfanatikusabb Ukrajna- és háborúpárti vonalat képviseli. Néhány napja például a leköszönő (de a választói akarattal ellentétesen hatalomban tartott…) cseh külügyminiszter azzal riogatott, hogy ha Ukrajna nem harcol tovább és területeket enged át Oroszországnak, akkor Putyin egy éven belül megindítja a 3. világháborút. Összefoglalva tehát: a cseh választók egyértelmű többsége a háborúpárti, Brüsszelből irányított kormány leváltására szavazott, ám a háborúpárti, Brüsszelből irányított elnök nem engedi hatalomba az új patrióta, békepárti cseh kormányt. Itt tart az európai demokrácia. Ez ellen kell küzdenünk jövő tavasszal!”