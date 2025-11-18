Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

„Vörössegély a Tiszától”

Pindroch Tamás
2025. 11. 18. 6:56
Pindroch Tamás Facebook: „Vörössegély a Tiszától. A volt komcsi, szadeszos, momentumos nem vész el; van tesója, haverja, rokona is. Exszoci a kampányfőnök is.”


 

