Dezse Balázs, Pesti Srácok: „A baloldalon soha senki nem volt következetes. A szavazók sem, akik kétévente váltogatják, hogy éppen kit követnek és kiben hisznek, amit még nehezít, hogy a messiások, szektavezérek mind hetente mást gondolnak, máshogy viselkednek. Bütyökre pedig igencsak ráégett az elmúlt egy év (plusz a többi), ezért most megpróbál csiszolni valamennyit a csiszolhatatlanon, például az újságírók felé. Így történt meg, hogy 14 percig beszélt Császár Attilához. Szándékosan nem használom azt, hogy interjút adott egy újságírónak, az ugyanis általában arról szól, hogy kialakul egyfajta kérdezz-felelek, de a válaszoló fél hagyja, hogy a kérdező reagáljon. Sőt, Bütyöknek valaki akár keresztkérdéseket is feltegyen az érdekesebb vagy vitatottabb részekkel kapcsolatban. Mindezt természetesen nem hagyta, sőt, forralt borral, teával akarta kizökkenteni a kérdezőjét, bár erre szokták azt mondani, hogy akár közé is lövethetett volna, vagy ahogy korábban láttuk, árokba is lökhette volna, vagy a szekta fenyegethette volna akasztással is. MP ezt jól láthatóan tudatosan, de dühösen és remegő idegekkel próbálta elkerülni. Mert nem hülye: tudja, hogy az erőszakos természete, a bosszúvágya és a lekezelő nárcisztikussága alkalmatlanná teszi őt egy közösség vezetésére, nemhogy egy ország irányítására.”