A független Ildikó szakértői véleménye

Lendvai Ildikó Népszava: „Trump és Putyin unióellenes érdekei ebben egybeesnek. Alakulnak a nagyhatalmak között felosztott világ új határai: Európa, de leginkább Közép- és Kelet-Európa az orosz érdekzónához tartozik, Amerika máshol érvényesíti dominanciáját. A vak is látja, ez a felosztás a kis és közepes országok számára a legveszélyesebb: őket össze-vissza dobálhatják, csatlóssá tehetik, szuverenitásuk maradékától is megfoszthatják. Leginkább a magyar kormányfőnek kellene küzdenie ellene. De nem. Ő felcsatlakozik Trumphoz és Putyinhoz, a nagy újrafelosztókhoz, buzgó kisinasként segít szétverni Európát. Legutóbb odáig ment, hogy közölte: „nem világos, ki támadott meg kit” Ukrajna orosz lerohanása során. Az viszont nagyon is világos, itthon ki támad kit. Saját miniszterelnökünk a saját függetlenségünket.”