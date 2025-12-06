Gulyás Virág Facebook: „De mi van, ha a magyarság fennmaradásához, életben tartásához, erősödéséhez igenis kellenek a külhoni magyarok? Mi van, ha a hazaszeretet úgy manifesztálódik, hogy egy külföldi gondolata megváltozik Magyarországról? Mi van, ha úgy manifesztálódik, hogy Manhattan közepén büszkén viseled a kokárdát március 15-én, és elmondod, mit jelent? Mi van, ha úgy manifesztálódik, hogy egy egyetemi hallgatóságnak elmagyarázod, mit jelentett a kommunizmus Magyarországon? Mi van, ha… a hazaszeretet nem csak azt jelenti, hogy budapesti állandó lakcímed van? Mi van, ha a hazaszeretet azt is jelenti, hogy elfogadom és tisztelem azt a tényt, hogy aki magyar, az mindenhol magyar? Mert ahogy Wass Albert írta: „A hazaszeretet nem szó, hanem cselekedet. Amit megteszel érte, az vagy te magad.”



