Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A hazaszeretet nem szó, hanem cselekedet”

„A hazaszeretet nem szó, hanem cselekedet”

Gulyás Virág
2025. 12. 06. 6:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulyás Virág Facebook: „De mi van, ha a magyarság fennmaradásához, életben tartásához, erősödéséhez igenis kellenek a külhoni magyarok? Mi van, ha a hazaszeretet úgy manifesztálódik, hogy egy külföldi gondolata megváltozik Magyarországról? Mi van, ha úgy manifesztálódik, hogy Manhattan közepén büszkén viseled a kokárdát március 15-én, és elmondod, mit jelent? Mi van, ha úgy manifesztálódik, hogy egy egyetemi hallgatóságnak elmagyarázod, mit jelentett a kommunizmus Magyarországon? Mi van, ha… a hazaszeretet nem csak azt jelenti, hogy budapesti állandó lakcímed van? Mi van, ha a hazaszeretet azt is jelenti, hogy elfogadom és tisztelem azt a tényt, hogy aki magyar, az mindenhol magyar? Mert ahogy Wass Albert írta: „A hazaszeretet nem szó, hanem cselekedet. Amit megteszel érte, az vagy te magad.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.