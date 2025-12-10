Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A jó k…rva anyjukat!”

„A jó k…rva anyjukat!”

Pottyondy Edina
2025. 12. 10. 15:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pottyondy Edina, Facebook : „Az utóbbi időben többször kellett magam csitítani, hogy ne indulatból reagáljak a közéletre. De a jó k…rva anyjukat! Sikerült az erőszaktevő strici után találni egy szadista agresszort a Szőlő utcai javítóintézet vezetésére. Orbán Viktor biztos el fogja mondani a következő TikTok-videójában is, hogy zéró tolerancia van a gyermekvédelemben, hogy miszlikbe aprít mindenkit, aki gyerekeket bánt. Miközben verik és erőszakolják az államra bízott kiskorúakat az illetékes nertársak. A hatóságok nem lépnek, a körülmények csak romlanak, a kormány tevékenysége kimerül abban, hogy Gulyás Gergely elmotyog valamit a Kormányinfón.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.