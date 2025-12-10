Pottyondy Edina, Facebook : „Az utóbbi időben többször kellett magam csitítani, hogy ne indulatból reagáljak a közéletre. De a jó k…rva anyjukat! Sikerült az erőszaktevő strici után találni egy szadista agresszort a Szőlő utcai javítóintézet vezetésére. Orbán Viktor biztos el fogja mondani a következő TikTok-videójában is, hogy zéró tolerancia van a gyermekvédelemben, hogy miszlikbe aprít mindenkit, aki gyerekeket bánt. Miközben verik és erőszakolják az államra bízott kiskorúakat az illetékes nertársak. A hatóságok nem lépnek, a körülmények csak romlanak, a kormány tevékenysége kimerül abban, hogy Gulyás Gergely elmotyog valamit a Kormányinfón.”