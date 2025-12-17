A kamus Rónai, a hazudós Pulai és a „kutatások” következmény-nélkülisége

Mandula Viktor Facebook: „Nem az a probléma, hogy ez a bizalomgerjesztő figura pár ezüstért mekkora Tisza-vezetést kamuzik be Magyarnak (most épp 53 / 36-ot). Ilyen alakok mindig is voltak, lesznek. A probléma az, hogy a kamuját forráskritika nélkül veszi át és sokszorosítja a teljes, magát függetlennek lódító média, továbbá ha esetleg, netán-netán áprilisban kiderül, hogy ő és a többi tiszás közvélemény-manipulátor végig egy orbitális hazugságban tartották az ellenzéki tábort, akkor is ugyanúgy orákulumként fogják majd idézni a hírportálok és hívják be műsorokba, podcastekbe. Tudom, mert Hazudós Pulaival is ugyanez történt 2022 után. Ez a következmény-nélküliség a probléma.”



