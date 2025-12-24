Vona Gábor, Facebook: „A karácsony kérdése nem az, hogy tényleg megszületett-e Betlehemben Jézus, hanem az: megszülethet-e bennünk? Áldott karácsonyt kívánok!”
Így írnak ők – December 24., délután
