Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A lengyeleknek van okuk gyűlölni az oroszkat és a németeket is

A lengyeleknek van okuk gyűlölni az oroszkat és a németeket is

Bálint Botond
2025. 12. 04. 14:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „A lengyelek, a patrióták és a globalisták is, szinte árnyalatnyi különbség nélkül, gyakorlatilag tobzódnak az oroszok iránti féktelen gyűlöletükben. A lengyeleknek van okuk gyűlölni az oroszokat, ez nem kérdés, pontosan annyira, mint a németeket. Mindkét szomszédjuk ki akarta irtani őket ugyanis. Kívülről nézve a németek egy kicsit jobban, de ez belülről attól tartok, mindegy. A győztes szovjetek (vagyis az orosz birodalom akkori megfelelője) alatt azért persze túlélt egy kommunista Lengyelország, míg mindenki elképzelheti, hogy mi maradt volna a lengyel népből, ha a német birodalom nyeri a háborút. A lengyeleknek azonban az alapján kell gyűlölniük, ami valójában megtörtént, és 1990 utána németek iránti gyűlöletüket lassan elkezdték átfordítani az oroszokra.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.