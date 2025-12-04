A lengyeleknek van okuk gyűlölni az oroszkat és a németeket is

Bálint Botond Pesti Srácok: „A lengyelek, a patrióták és a globalisták is, szinte árnyalatnyi különbség nélkül, gyakorlatilag tobzódnak az oroszok iránti féktelen gyűlöletükben. A lengyeleknek van okuk gyűlölni az oroszokat, ez nem kérdés, pontosan annyira, mint a németeket. Mindkét szomszédjuk ki akarta irtani őket ugyanis. Kívülről nézve a németek egy kicsit jobban, de ez belülről attól tartok, mindegy. A győztes szovjetek (vagyis az orosz birodalom akkori megfelelője) alatt azért persze túlélt egy kommunista Lengyelország, míg mindenki elképzelheti, hogy mi maradt volna a lengyel népből, ha a német birodalom nyeri a háborút. A lengyeleknek azonban az alapján kell gyűlölniük, ami valójában megtörtént, és 1990 utána németek iránti gyűlöletüket lassan elkezdték átfordítani az oroszokra.”