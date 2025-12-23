A magát baloldali-liberálisnak lódító értelmiség „hőse”

Mandula Viktor Facebook: „A Manfred Weber által védett mentelmi jogú kocsmai verekedő telefontolvaj, a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseinek aláírója, a Mészáros Lőrinc részvényeivel bennfentes kereskedő tőzsdespekuláns ma “közönséges bűnözőnek” nevezte Orbán Viktort. Azt az Orbán Viktort, akit 20 éven keresztül az első sorból csillogó szemmel tapsolt, akinek a választási győzelmét részegen táncolva ünnepelte a Bálnában, és akinek a rendszerében a teljes felnőtt életét havi 5-6 milliós ingyenélő kamupozíciókban “szenvedte” végig. Mindezt az elmebajt a magukat függetlennek hazudó tiszás hírportálok a megyei Fidesz-lapokat megszégyenítően azonos propagandacímlapokon hozzák, a magát baloldali-liberálisnak lódító értelmiség pedig félájultan ünnepli. Legyen már vége ennek a rémálomnak, amíg marad valami a társadalmunkból!”



