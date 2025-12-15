A mondanivaló, mint Tordainál, de ezt már „Wagner hangszerelte”

támadás

Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt

Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává.