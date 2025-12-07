Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ильдико Лендваи, a nagy kombinátor

Ильдико Лендваи, a nagy kombinátor

Lendvai Ildikó
2025. 12. 07. 7:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lendvai Ildikó Facebook: „A 14 éves rendelkezésben most hisztérikus gyorsasággal felfedezték tehát a „joghézagot”. Amit oly villámsebességgel kell betömni, hogy a módosítást éjszaka adták be, hajnalra újra faragtak rajta, másnapra az illetékes bizottság fideszesei már meg is szavazták. Jövő hétre, a parlamenti kétharmad jóvoltából az állítólagos hézagot úgy bestoppolják, hogy még! Ezután a Polt Péter vezette és tisztán fideszes delegáltakból álló Alkotmánybíróság a székéhez kötözheti Sulyokot (vagy valaki mást?). A „vagy valaki másnál” persze mindenki Orbánra tippel. Jogosak az ellenérvek is, hiszen az átüléssel előre beismerné a vereséget. Igaz. De mint lehetőséget végveszély esetére azért ezt is beépítették. Ha elkerülhetetlennek látszana a bukás, még mindig játszhatnak a négy éves hatalomnélküliség lerövidítésére. Ez a B terv.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.