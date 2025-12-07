Ильдико Лендваи, a nagy kombinátor

Lendvai Ildikó Facebook: „A 14 éves rendelkezésben most hisztérikus gyorsasággal felfedezték tehát a „joghézagot”. Amit oly villámsebességgel kell betömni, hogy a módosítást éjszaka adták be, hajnalra újra faragtak rajta, másnapra az illetékes bizottság fideszesei már meg is szavazták. Jövő hétre, a parlamenti kétharmad jóvoltából az állítólagos hézagot úgy bestoppolják, hogy még! Ezután a Polt Péter vezette és tisztán fideszes delegáltakból álló Alkotmánybíróság a székéhez kötözheti Sulyokot (vagy valaki mást?). A „vagy valaki másnál” persze mindenki Orbánra tippel. Jogosak az ellenérvek is, hiszen az átüléssel előre beismerné a vereséget. Igaz. De mint lehetőséget végveszély esetére azért ezt is beépítették. Ha elkerülhetetlennek látszana a bukás, még mindig játszhatnak a négy éves hatalomnélküliség lerövidítésére. Ez a B terv.”



