„A patriótáknak ki kell tartaniuk!”

Csizmadia László, Civilek.Info: „A patrióták feladata most, hogy kitartsanak, ne adják fel. Közeleg a világháború és ha feladjuk, vége a világnak. Olyan félelmetes, rafinált dolgok jönnek, hogy muszáj résen lennünk. Nézzünk magunkba: lehet, hogy elmulasztottunk sok kedvező helyzetet, de ha alkalom adódik rá, pótoljuk ezeket időben!”
Így írnak ők – December 22., délután
