A szabadság ára

Anikay Antal ÖT: „A Covid alatt a világ megtapasztalta, milyen törékeny a demokrácia, ha félelem költözik az utcákba. A korlátozások valószínűleg sok életet mentettek meg – de sokunk életminőségét tönkretették. Az emberek elfogadták, hogy a biztonság nevében megfigyeljék őket, hogy igazolványt kérjenek tőlük a szabadsághoz. A vírus lassan eltűnt – de a kontroll megmaradt. Sok helyen hosszú ideig fennmaradt a rendkívüli állapot és rendeleti kormányzás. És talán ez a legveszélyesebb örökség, amit a járvány maga után hagyott.”