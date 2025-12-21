Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A szekta átka, egyben végzete a gyökértelensége

A szekta átka, egyben végzete a gyökértelensége

Dezse Balázs
2025. 12. 21. 14:55
Dezse Balázs, Origo : „Az egyetlen összetartó erő, ami a »közösségükben« van, az az Orbán Viktor iránti gyűlölet, illetve mindig az, amit a nemzetközi közösségi médiatrendek éppen diktálnak. Ma ukrán zászló, korábban szivárványos, esetenként EU, nők jogai, férfiak jogai, vegán étrend… Nincs egy következetes gondolat, nincs egy állandó cél, amely felé haladhatnának. Ez a gyökértelenség, ez a bizonytalanság pedig olyan embereket termel ki, mint a Szegeden Orbánnak »bekérdező« szektaaktivista, aki szintén nem az igazságot akarta hallani, hanem provokálni jött. Zárójelben jegyzem meg: Lázárék neki is megadták a tiszteletet és a választ, nem történt vele az, ami a Magyar Pétert kérdezni vágyó újságírókkal szokott. Közben pedig épp olvasom, hogy a házi sajtójuk megírta: Magyar Péter mekkora császár volt Szegeden, de a kormánynak nem tett jót ez a nap. Ez már a valóságtagadás kategóriája, amire most helyhiány miatt nem térek ki részletesen.”

