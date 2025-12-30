Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A szektások egy része tényleg polgárháborút akar

A szektások egy része tényleg polgárháborút akar

Dezse Balázs
2025. 12. 30. 6:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Már jó ideje tudjuk, vagyis minden jel arra utal, hogy a szektások egy része tényleg polgárháborút akar. A nyilvánosság előtt persze az „okosabbja” titkolja ezt, de teljesen nyilvánvaló, hogy nem lenne ellenükre egy fegyveres hatalomátvétel, az alkotmányos rend megdöntése pedig egy derűs keddi időtöltés nekik. Most Puzsér mondta ki azt, amit eddig is sejtettünk: Magyar Péternek addig érdeke a törvényes út követése, amíg az nyitva áll előtte a hatalom megszerzéséhez. Puzsér szerint viszont változhat a helyzet, ha ez az út bezárul (vagyis akár polgárháború is lehet). Ebben az esetben Magyar Péternek radikális lépésre kell szánnia magát: fel kell szólítania a magyarokat az ország megbénítására, például autópályák blokkolásával, munkabeszüntetéssel és általános ellenállással.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.