Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Már jó ideje tudjuk, vagyis minden jel arra utal, hogy a szektások egy része tényleg polgárháborút akar. A nyilvánosság előtt persze az „okosabbja” titkolja ezt, de teljesen nyilvánvaló, hogy nem lenne ellenükre egy fegyveres hatalomátvétel, az alkotmányos rend megdöntése pedig egy derűs keddi időtöltés nekik. Most Puzsér mondta ki azt, amit eddig is sejtettünk: Magyar Péternek addig érdeke a törvényes út követése, amíg az nyitva áll előtte a hatalom megszerzéséhez. Puzsér szerint viszont változhat a helyzet, ha ez az út bezárul (vagyis akár polgárháború is lehet). Ebben az esetben Magyar Péternek radikális lépésre kell szánnia magát: fel kell szólítania a magyarokat az ország megbénítására, például autópályák blokkolásával, munkabeszüntetéssel és általános ellenállással.”