A szerző által emlegetett vizsgálat „humoristáknak” javallott leginkább

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Nagy Bandó András
2025. 12. 20. 14:51
Nagy Bandó András Magyar Hang: „Egyszer már írtam a hajdanán emlegetett német kisvárosról, ahol a választások idején sok múlik a városháza erkélyének korlátján, ugyanis ha a főtér egy adott pontjáról nem látják a szónokoló polgármester fejét, akkor újat választanak helyette, mert úgy ítélik meg, hogy már túlzottan megszedte magát, és a pocakja miatt nem bír közelebb állni a korláthoz. Ez eléggé emberséges a kazárok népi szokásaihoz képest. Arthur Koestler írja A tizenharmadik törzs című kötetében: „A király uralkodásának időtartama negyven év. Ha ezt az időt akár csak egyetlen nappal is túllépi, alattvalói és kíséretének tagjai megölik, mondván: gondolkodása már eltompult, éleslátása zavaros.” Hála Istennek Európában élünk, ahol ilyen brutalitás eszünkbe sem jut, de azon azért érdemes elgondolkodnunk, hogy mikortól kéne egy eltompult gondolkodást és éleslátást is ellenőrző teljeskörű vizsgálat.”


 

