A Tisza egyik volt vezetőjének súlyos felvetései az adatügy miatt

Best of november (11. 13.) Farkas Dezső, Facebook: „Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? Az elmúlt időszakban sok embert mozgatott a kérdés, engem is különösen, mivel sok barátom érzékeny adata került ki a netre. Olyan embereké, akik már régóta nem Tisza-szimpatizánsok, nem követik az eseményeket, mégis ott van az adati publikusan. De ilyen esetről nyilatkozott Alföldi Róbert is, és a 444 is erről írt cikket tegnapelőtt. A véleményem szerint: nemrég kikerült egy oldal, a tisza-lista.com (amely hál’ Istennek már nem elérhető), ahol közzétették a kikerült adatokat, rákereshettél a nevedre és mások neveire is, ahol sok barátom neve ott volt sajnos. A felsorolt adatok közül felfigyeltem két oszlopra. Az egyik oszlopnál feltüntették az adatforrást, ahol „Mautic” volt írva. Mi az a Mautic? A Mautic egy svájci nyílt forráskódú CRM-rendszer. A CRM ügyfélkapcsolattartásra használt szoftver. Azaz ebbe a szoftverbe került be az adat, ha bárki bármilyen formában kapcsolatba került a párttal (legyen az EP-szavazás, webshopvásárlás vagy éppen hírlevél-feliratkozás). A nyílt forráskód azt jelenti, hogy ingyenes a használata. Vagyis 0 Ft, viszont erős szakmai tudás kell a szoftver használatához. Az adat feltehetőleg át volt töltve az applikációba. A másik oszlopban mutatta, hogy az adott személy regisztrálva van-e az applikációban vagy „invited” státuszú, azaz meg van hívva az applikáció használatára. Vagyis feltehetőleg az történhetett, hogy szinte a teljes adatbázist (a Mautic CRM-rendszerből) áttöltötték az applikáció adatbázisába. Hogy ezt azért tették-e, hogy villámgyorsan tudjanak nagy felhasználószámot felmutatni vagy másért, azt nem tudom. De egy biztos: engedélyt kellett volna kérni a felhasználóktól, hogy be lehet-e tölteni az ő adataikat az applikációba. Aki nem járult ehhez hozzá, annak nem is kerülhetett volna át az adata. Miért nem történt engedélykérés? Miért lett áttöltve mindenkinek az adata az applikációba? Hogy ez kinek a felelőssége? Ezt nem nekem tisztem eldönteni.”