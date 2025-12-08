„A Tiszánál a lelkesedés sem a régi már”

Nagy Attila Tibor, Facebook: „Magyar emellett olykor erőteljes, időnként emelt hangon beszélt. Mindez riasztó lehet a politikailag nem elkötelezett, nyugalomra, higgadtságra vágyó választópolgárok számára. Ám Magyar Péter ellenséges hangvételének van előzménye, a közmédia ugyanis nem pártatlanul, nem tárgyilagosan számolt be eddig Magyar Péter és a Tisza tevékenységéről, hanem a negatív híreket, értesüléseket helyezte középpontba vele és a pártjával kapcsolatban. Emberileg érthető tehát, ha Magyar Péternek lesújtó véleménye van a közszolgálati tévé működéséről és ezt még ki is adja magából. Különben is, Magyar Péter hívei többek között a kemény, harcos kiállásáért is szeretik őt, helyettük is keményen támadja, nevetségessé teszi az Orbán-rendszert. Ám mivel a Fidesz továbbra is erős, a Tiszának sokféle – köztük a változástól félő, a higgadtabb, nyugodtabb stílust előtérbe helyező – választópolgár megnyerésére is szükség lesz a választási győzelemhez, a parlamenti többség megszerzéséhez. A kemény mag lelkesedése szükséges, de nem elégséges. Főleg, ha a lelkesedés sem a régi már.”