A valósággal tökölés filozófiája

Balassa Tamás, Facebook: „Néhanapján azt gondolom, hogy Vitályos Eszter (és bármelyik fideszes bárhol és bármikor) tényleg azt hiszi, hogy ő tulajdonképpen nem is hazudik. Sőt! Igazából abban a koordináta-rendszerben, amiben él, és mozog a szája, abban hisz, hogy a létezésének minden egyes pillanata erkölcsi iránytű, tiszta gondolkodás, állhatatos szív. Kisujjeskü! Így görbüljenek meg! A világon minden tényállás, szemlátomás, faktumcsokor cáfolja ugyan őket (mármint a való világban, ahol a köztársaság maradéka működik), de a NER észlelésének nem áll módjában a valósággal tökölni.”