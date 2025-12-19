Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A valósággal tökölés filozófiája

A valósággal tökölés filozófiája

Balassa Tamás
2025. 12. 19. 14:36
Balassa Tamás, Facebook: „Néhanapján azt gondolom, hogy Vitályos Eszter (és bármelyik fideszes bárhol és bármikor) tényleg azt hiszi, hogy ő tulajdonképpen nem is hazudik. Sőt! Igazából abban a koordináta-rendszerben, amiben él, és mozog a szája, abban hisz, hogy a létezésének minden egyes pillanata erkölcsi iránytű, tiszta gondolkodás, állhatatos szív. Kisujjeskü! Így görbüljenek meg! A világon minden tényállás, szemlátomás, faktumcsokor cáfolja ugyan őket (mármint a való világban, ahol a köztársaság maradéka működik), de a NER észlelésének nem áll módjában a valósággal tökölni.”

