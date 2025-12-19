A valósággal tökölés filozófiája

Balassa Tamás, Facebook: „Néhanapján azt gondolom, hogy Vitályos Eszter (és bármelyik fideszes bárhol és bármikor) tényleg azt hiszi, hogy ő tulajdonképpen nem is hazudik. Sőt! Igazából abban a koordináta-rendszerben, amiben él, és mozog a szája, abban hisz, hogy a létezésének minden egyes pillanata erkölcsi iránytű, tiszta gondolkodás, állhatatos szív. Kisujjeskü! Így görbüljenek meg! A világon minden tényállás, szemlátomás, faktumcsokor cáfolja ugyan őket (mármint a való világban, ahol a köztársaság maradéka működik), de a NER észlelésének nem áll módjában a valósággal tökölni.”
Így írnak ők – December 19., délután
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!