Aggódjon érted a Raskó

Raskó György
2025. 12. 24. 7:03
Raskó György Facebook: „Olvasom a Válasz Online cikkében, hogy már 12 ezer filippínó él és dolgozik Magyarországon. Kiváló szorgalmas emberek, akik értéket tudnak előállítani a maguk és a befogadó ország számára is. Ők gazdasági bevándorlók, ráadásul döntő többségükben keresztények, azon belül katolikusok, és tényleg hívők, nem farizeusok, politikai keresztények, mint a Fidesz-KDNP-és hívők. Jöttek velük papok is, akikre nagy szüksége van a Magyar Katolikus Egyháznak, mert komoly paphiány van nálunk. A filippínó papok szerint Magyarország mára missziós területté vált, a magyarok alig járnak templomba, amolyan hagyományőrző keresztények, nem olyanok, akik belülről élik meg hitüket. Bár már ez sem igaz, mert  hazánkban a magukat katolikusnak vallók mindössze 12%-a jár hetente misére. Ez Európában a legalacsonyabb arány a katolikusok között.”


 

