ifj. Lomnici Zoltán Civilek.Info : „Ha valakinek gazdája van, mint ahogyan az Magyar Péter esetében nyilvánvaló, akkor Orbán Viktor csak a gazdáival, Manfredn Weberrel vagy Ursula von der Leyennel fog vitatkozni, akik pórázon tartják Magyart. Globalista, ha úgy tetszik: brüsszelita a Tisza Párt és szuverenista a Fidesz. Ráadásul Magyar Péter esetében van egy jó adag árulás is: elárulta a családját, a feleségét, a politikai szövetségeseit, a barátait. Ezt tette Ruszin-Szendi Romulusz is. Borókai Gábor is, aki a Kontroll.hu nevű tiszás csatornánál van. Hogy csinálhat ilyen ostobaságot? Ami a Tiszában zajlik, az az árulók lázadása!”