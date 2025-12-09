Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ami a Tiszában zajlik, az az árulók lázadása!”

„Ami a Tiszában zajlik, az az árulók lázadása!”

ifj. Lomnici Zoltán
2025. 12. 09. 7:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

ifj. Lomnici Zoltán Civilek.Info : „Ha valakinek gazdája van, mint ahogyan az Magyar Péter esetében nyilvánvaló, akkor Orbán Viktor csak a gazdáival, Manfredn Weberrel vagy Ursula von der Leyennel fog vitatkozni, akik pórázon tartják Magyart. Globalista, ha úgy tetszik: brüsszelita a Tisza Párt és szuverenista a Fidesz. Ráadásul Magyar Péter esetében van egy jó adag árulás is: elárulta a családját, a feleségét, a politikai szövetségeseit, a barátait. Ezt tette Ruszin-Szendi Romulusz is. Borókai Gábor is, aki a Kontroll.hu nevű tiszás csatornánál van. Hogy csinálhat ilyen ostobaságot? Ami a Tiszában zajlik, az az árulók lázadása!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkatonaszökevény

Üzenet a tiszásnak

Bayer Zsolt avatarja

Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.