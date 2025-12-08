Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Április 12-én gyertek velünk, patriótákkal!”

Csizmadia László
2025. 12. 08. 15:01
Csizmadia László, Civilek.Info: „Új helyzet állt elő, a belső ellenzék mellett az Európai Parlament elitje, úgy tűnik, testvérgyilkosságra készül. Egyenrangú szövetségesét akarja beavatkozással, megengedhetetlen módon, egy zsoldban álló helytartóval leváltani. Célja szuverenitásunk eltaposása. Így hát, kik otthon maradtatok és szavazataitokat megtartottátok, április 12-én gyertek velünk, patriótákkal! A hazájukat, társadalmukat mélyre süllyesztő középhatalmak, franciák, németek, spanyolok vezetőiben öröklődött a hatalomvágy, a gyarmatosításból ingyen kapott kincsek rablása. Most háború van, és ők illegális migránsokkal, a keresztény kultúra feláldozásával szeretnék birodalmi céljaikat megvalósítani. Eközben az orosz–ukrán háború kapcsán a csőd szélére sodorták gazdaságukat, nehézzé tették lakosságuk életét. Sorskérdéseikről nem kérdezték őket, hátat fordítva a demokráciának, és, kimondhatjuk, hazájuk valós érdekeinek. Fejüket összedugva az Európai Unióból egy kézben tartott föderációs államot álmodnak. Számukra semmi sem drága, mit sem törődnek a háborúzó népek fiainak halálával.”

