Árutőzsdei „jótanácsok” a zugjósdából

Tarjányi Péter Facebook: „Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump teljes tengeri blokádot rendelt el egy Venezuelával szemben. Ez nem nyilatkozat és nem “duma”, hanem konkrét katonai és gazdasági lépés. Washington cselekszik. Ezzel egy időben Brüsszelben az Európai Parlament az orosz földgáz importjának kivezetéséről döntött. Ennek közvetlen következményei lesznek hazánkban: – az energiaárakra, – az ellátásbiztonságra, – az ipar működésére. Még mielőtt bárki megijedne és csak a kormány mantráját hallgatná ez nem rossz nekünk. Át kell szervezni néhány folyamatot de van és lesz jó megoldás. Hogy a kormány látja vagy sem az más kérdés…”



