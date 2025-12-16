„ÁVO-s házmesteri módszerek.”

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Ami viszont még külön jellemző és tanulságos, hogy a (most épp Magyar Péter által vezetett) baloldal szokás szerint megpróbálta elhallgattatni az igazságot. A régi, jól bevált (talán családilag is örökölt) ÁVO-s házmesteri módszereket alkalmazva tömegesen jelentették a Facebooknál a posztot. És meg is érkezett az értesítés, hogy a posztot eltávolították, mert »kiskorúak meztelen ábrázolását tartalmazhatja«. Természetesen semmi ilyesmit nem tartalmazott, és a fellebbezést követően vissza is került. Fél óra múlva ismét leszedték: ezúttal ugyanez volt az indok, csak most nem gyereket, hanem felnőttet engedély nélkül ábrázoló szexuális tartalom miatt. Látszik tehát, hogy ész nélkül jelentgetik a posztot, több ezren, hátha valamelyik »betalál«. Micsoda szánalmas csődtömegek, akik ezzel képesek tölteni az idejüket, akiket ezért fizetnek; és micsoda undorító, szánalmas figurák, akik így akarnak hatalomra jutni. Az újabb fellebbezés után azonban a Facebook ismét visszarakta a posztot. Ez egy jó hír: a korábban alkalmazott balos cenzúra többé nem tudja kiiktatni a politikai ellenfeleket és az igazságot. Hiába a volt Facebook-jogász a Tisza-pártnál. Hiába vannak bármilyen kapcsolatai is Magyar Péternek Brüsszelben. Egykori itthoni hívei egyre többen látják az igazságot. Félrevezetett honfitársaink egyre többen fordulnak el tőle. Már csak az a kérdés, hogy az az utolsókig kitartó, pár százezres kemény mag mikor döbben rá, hogy vérciki az ember, akit támogatnak és ugyanilyen ciki, hogy egy pillanatig is hittek neki. Ha még nem olvasta, fussa át érveimet, amivel így kiborítottam a szektát. És persze kéretik lájkolni is!”