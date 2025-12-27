Rendkívüli

Késes támadás történt Párizsban

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az Arató nevű kispályás senki

Az Arató nevű kispályás senki

Schmidt Mária
2025. 12. 27. 6:54
Best of október (10. 06.), Schmidt Mária, Látószögblog : „Itt van például a politikusnak látszódó Arató Gergely nevű végtelenül ellenszenves, kispályás senki, aki azzal tette le a közéletben a névjegyét, hogy a Terror Háza Múzeum előtt vicceskedett a holokauszton, majd kifejtette, hogy az állami szolgálatban az a legjobb, hogy adnak szolgálati autót. Ez a minősíthetetlen alak minden alap nélkül vádolta meg Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét, aki három évtizede van a magyar politika élvonalában, élete nyitott könyv mindenki előtt. Keresztény ember, keresztény életet él. Nem lop, nem csal, nem hazudik. Példás, szerető családja van, soha senki nem is kezdte ki semmivel, mert nem volt miért. Soha nem találtak rajta támadási felületet, legfeljebb azt, hogy vadász. De most elszabadult vele szemben a gyűlölet. Az a gyűlölet, amit az ateistának nevelt komcsik mindig is tápláltak a keresztények ellen.”


 

