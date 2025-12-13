Az egyetlen remény a szekta számára egy Majdan tér

Dezse Balázs, Origo: „Szarban van a Tisza-szekta, meg úgy általában az ellenzék. Ezért van a Szőlő utcai balhé is, mert ők is érzik, hogy kétségbeesetten bele kell kapaszkodni valamibe, amitől azt remélik, hogy eltereli a figyelmet a kormány és a miniszterelnök sikereiről, és amivel tovább lehet hergelni a magyarokat, hátha még választás előtt lesz egy Majdan tér. Mert ez az egyetlen remény a szekta számára, hogy ne kelljen esetleg elviselni egy csúfos április buktát.”