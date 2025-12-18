Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az elmebetegek kitartóak.

Bálint Botond
2025. 12. 18. 15:03
Bálint Botond, Pesti Srácok: „Mondjuk egy igazi autarkia nem kereskedik senkivel sem, mert mindenkitől független akar lenni. Itt jegyezném meg, hogy aki viszont mindenkivel kereskedik, az is meglepően független tud lenni, hiszen minden partnerének, igaz neki magának is, általában van konkurenciája. Ez eredetileg nem a szabad piac és szabad kereskedelem volt, ami az egyébként nagyon kívánatos globalizáció alapja egyébként? Röviden összefoglalva, az EU gyakorlatilag kijelentette, örök időkre, ahogy az égből alászállt hatalommal bíró istencsászárok szokták, hogy soha többet nem kereskedik az oroszokkal. Nekik legyen mondva. Tudjátok mi a brüsszeli elit legnagyobb bűne? Hát az, hogy hozzájuk képest a Putyin egy kifejezetten szimpatikus figura tud lenni. A fene akar ilyet érezni, de Ursula és az elődei azért csak elintézték. Mondjuk az ukránokat is, de valahogy az az érzésem, hogy most mi leszünk soron, ha nem figyelünk. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament kitartó, mert az elmebetegek kitartóak.”

